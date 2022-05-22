رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد اختبارات وظائف المهندسين

تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لجان امتحانات المتقدمين لشغل الوظائف من المهندسين والمنطبق عليهم شروط المسابقة رقم 1 لعام 2022، وذلك للاطمئنان على مدى توافر المناخ المناسب للمتسابقين لأداء الامتحانات بدون أي معوقات.

انتظام اختبارات المهندسين الجدد

واطمأن «مجاهد» من الممتحنين على مستوى الامتحانات ومدى توافر سبل الراحة لهم، مشيدًا بانتظام أعمال الاختبارات الشفهية وانضباطها، مشيرًا إلى تقسيم الممتحنين من المهندسين الى تخصصات ميكانيكا وكهرباء ومدني وتكنولوجيا المعلومات.

تكافؤ الفرص بين المتقدمين

وأكد رئيس مياه القليوبية أن الشركة تعمل على إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين سواء خلال التقديم أو الاختبارات الشفهية أو الاختبارات التحريرية، لاختيار الأفضل لشغل تلك الوظائف، مشيرًا إلى إجراء الامتحانات التحريرية تمت تحت إشراف ومراقبة من الشركة القابضة في التخصصات المطلوبة.

إعادة تأهيل جرارات الخردة

في وقت سابق أعلنت شركة مياه القليوبية إطلاق خطة لاستغلال موارد الشركة والعاملين فيها حيث نجح العاملون بورش شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في إعادة تأهيل جرار روماني من الخردة.

وتفقد رئيس شركة مياه القليوبية الجرار الروماني بعد إعادة تأهيله، مؤكداً على ضرورة إعادة تدوير الخردة والمعدات الكهنة لترشيد النفقات وحسن استغلال الأصول، ولتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة.

اشار رئيس الشركة انه جارى تأهيل عدد ٧ جرارات روماني لاستخدامات اعمال اصلاح الأعطال والطوارئ ولتحقيق الشركة أعلى معدلات كفاءة الأداء الخدمي الخاص بقطاع المياه والصرف الصحي على مستوى كل مناطق العمل بالمحافظة.