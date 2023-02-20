أستاذ طب وقائي يكشف عن مضاعفات خطيرة لفيروس«ماربورج».. ما هي؟

قال الدكتور شريف حتة أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إنّ فيروس ماربورج موجود منذ عام 1967، غير أنه بدأ في الظهور مرة أخرى بالآونة الأخيرة، إذ أنّ الفيروس اكتشف في مدينة ماربورج الألمانية لذلك سمي باسم ماربورج.

طرق الإصابة بفيروس ماربورج

وأضاف «حتة» في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أنّ فيروس ماربورج شكله تحت الميكرسكوب «خيطي»، وهو من الفيروسات التي تؤدي للإصابة بالحمى وحدوث نزيف.

وأوضح أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أنّه ينتقل عن طريق الأماكن التي بها خفافيش ومزارع الفاكهة، وينتقل إلى الإنسان عن طريق الخفاش سواء كان حي أو ميت، كما ينقله الإنسان إلى أخر من خلال الإفرازات أو الدم أو ملامسة لأدوات المريض الشخصية.

أعراض الإصابة بفيروس ماربورج

وأشار إلى أعراض الإصابة بفيروس ماربورج، وهي عبارة عن حمى وصداع وآلام بالبطن ونوبات إسهال ونزيف من الفم أو مناطق أخرى، كاشفًا عن أن الحمى التي يصيب بها الفيروس تكون شديدة للغاية، ويمكن أن تتطور الأعراض لأعراض خطيرة حال لم يتم التحكم في الفيروس، تؤدي إلى زيادة النزيف بصورة كبيرة، أو الإصابة بفشل الكلى أو الكبد وقد يؤدي للوفاة.