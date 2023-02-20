«الوثائقية» تطلق برومو الجزء الثاني من الحوار مع أمير حدود داعش

نشرت قناة القاهرة الوثائقية، برومو الجزء الثاني من الحوار حول داعش والمقرر عرضه غدًا الثلاثاء، حيث أذاعت أمس الجزء الأول مع أمير حدود داعش «رشيد المصري»، الذي كشف فيه كيفية إدارة التنظيم الإرهابي «الأخطر في العالم» من الداخل.

وتعد أول قناة وثائقية مصرية يتم إطلاقها لتروي القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التي شهدتها مصر بمختلف المجالات سواء السياسة أو المجتمعية أو الفنية أو الاقتصادية، وتعرض أفلاما عن الطبيعة ومناطق وشخصيات مصرية بارزة، إضافة إلى إنتاجات حاصلة على جوائز.

وتأتي هذه الخطوة إيمانًا من الشركة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الماضية.