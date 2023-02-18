«الوثائقية» مصر تحكي للعالم.. أول قناة وثائقية مصرية ترى النور وانفرادات ومفاجآت في ساعات البث الأولى (ملف خاص)

الحلم تحول إلى حقيقة، الآن أصبح لمصر قناة «وثائقية» هى الأولى من نوعها فى تاريخ الإعلام المصرى، تخرج القناة إلى النور فى الثامنة من مساءغدا تحت شعار «القصة كاملة»، بعد أن سابقت الزمن خلال الفترة الماضية لوضع اللمسات النهائية للانطلاق.

الصناعة الوثائقية ليست بالأمر الهين، فهى أكثر أنواع المحتوى الإعلامى تعقيداً وجهداً، يبدأ الأمر بـ«فكرة»، ثم تتعدد الخيوط وتتنوع المسارات حتى تتحول الفكرة إلى لوحة متكاملة تقدم الإجابات إلى المشاهد وتفك أمامه كل الشفرات التى كانت غامضة.

بدأ الحلم بوحدة للأفلام الوثائقية فى 2017، وعلى مدار نحو 5 سنوات تمكنت الوحدة الوثائقية من إنتاج وصناعة قرابة 50 فيلماً وثائقياً فى مجالات متنوعة، ثم تكلل النجاح بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى ديسمبر الماضى بتدشين قطاع الإنتاج الوثائقى وإطلاق أول قناة وثائقية مصرية.

التجربة الأولى من نوعها فى الإعلام المصرى تخطو خطوتها الأولى مساء اليوم، وهى تأخذ فى اعتبارها ما يريده المشاهد المصرى والعربى، وما يحتاجه المشاهد المصرى والعربى، فى ظل منافسة إقليمية وعالمية كبيرة فى هذه الصناعة التى تحتاج إلى أعلى درجات الدأب والحرص والدقة، للجمع بين المعرفة التى لا غنى عنها، والإمتاع الذى لا بد منه.

أمير حدود داعش

تعرض القناة، بعد ساعة من بدء بثها باليوم الأول، انفراداً ضخماً يتمثل فى حوار خاص أجراه الإعلامى أحمد الدرينى، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى، مع أمير الحدود السورية فى «داعش» الذى يحمل ثلاثة أسماء، وهى: رشيد المصرى «الاسم التنظيمى»، وفهمى الأسود «الهوية الملفقة»، وهيثم عبدالحميد «الاسم الحقيقى». وتخرج «عبدالحميد» فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم صار إرهابياً متجولاً بين البلدان إلى أن وصل لرتبة أمير حدود ما سُمى بـ«تنظيم الدولة»، فى الحد الفاصل بين سوريا وتركيا.

ويتضمن الحوار شهادة مسلسلة على عدة أجزاء، تحوى إفادات خطيرة من داخل «داعش» عن بداية نشأة التنظيم وعن كواليس إدارته وعن جرائمه الكبرى، وصولاً لمشاهد حرق الأحياء وكيف استخدمها البغدادى دعائياً، مع تسليط الضوء على المواضع الغامضة فى «داعش» ومحاولة فك شفراتها.

فرقة رضا

الفيلم يتناول تجربة إنشاء فرقة الفنان المصرى محمود رضا، بوصفها أول فرقة للرقص والفنون الشعبية فى المنطقة العربية، ينتقل الفيلم فى رصده المحطات الأبرز فى رحلة إنشاء الفرقة بين العام والخاص، وبين السياقات الاجتماعية والثقافية والبيئية التى أسهمت فى بزوغ فكرة إنشاء الفرقة.

كما يبرز التجربة الخاصة للفنان محمود رضا الذى نشأ متأثراً بكثير من العوامل التى أسهمت فى تكوين شخصيته الفنية الفريدة، كمشاهدة عروض السينما العالمية، والتأثر الشخصى بالأخ الكبير «على رضا»، الراقص والمخرج المعروف، الذى أثرى المكتبة الفنية العربية بكثير من الأفلام الاستعراضية التى عرفها المشاهد العربى وعاشها، والتى تأتى على رأسها أفلام «غرام فى الكرنك»، وفيلم «حرامى الورقة»، و«إجازة نص السنة».

الأستاذ هيكل

يتناول سيرة الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل، ويرصد أبرز محطات مسيرته الصحفية الطويلة، وأهم القضايا السياسية التى خاضها، والمواقف التى دافع عنها، وذلك بالتزامن مع مئوية ميلاده، التى تحل العام الجارى 2023.

ويشارك فى الفيلم الوثائقى عدد من كبار الكتاب، والصحفيين، والسياسيين، والدبلوماسيين المصريين والعرب والأجانب، وتُصور المقابلات الحصرية والمادة الأرشيفية التى يتناولها الفيلم داخل مصر، وبعض العواصم العربية والأجنبية.

يوسف إدريس

يوثق حياة ودور الأديب المصرى الكبير صاحب الأوجه المتعددة وصاحب الشخصية المركبة والغنية بالتمرد والجنون والخفايا والتفاصيل، وينقب عن الأسرار والثوابت التى شكلت عالمه الإبداعى المتفرد فى مجالات القصة والرواية والمسرح والمقال، كما يكشف عن منابع الوعى والهوية المصرية التى حددت اختياراته فى الحياة وشهدت على مواقفه من القضايا الوطنية وتجربة الاعتقال وثورة يوليو ورؤساء مصر السابقين.

الفيلم ينصف ذكرى يوسف إدريس ويكشف للجمهور عن ملامح مشروع يوسف إدريس وخصوصية لغته ومنجزه الإبداعى وإسهاماته فى مجالى المسرح والسينما ومشاريع إعادة إنتاج أعماله.