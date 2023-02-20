نائب التنسيقية يطالب بتذليل المعوقات لدعم الصناعة الوطنية

طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تيسير إجراءات التراخيص للمنشآت الصناعية لدعم الصناعة الوطنية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوطين الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار الصناعي.

وأشار إلى نموذج المنطقة الصناعية في محافظة بورسعيد باعتباره نموذج يسير بناء على تخطيط، وهو نموذج يجب أن تسير عليه كل المحافظات.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الإثنين، لمناقشة خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات في التوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وقال النائب عمرو دوريش: «لازم أحيي نواب محافظة القليوبية، وأحيي محافظة بورسعيد، عندما نرى بيئة صناعية عشوائية الأهالي هم الذين أقاموها ونظموها، وفي بيئة غير آمنة، وما زلت أؤكد أن القيادة السياسية تعمل بشكل مختلف وأسرع من الحكومة، وهناك توجيهات لتوطين الصناعة».

المنطقة الاستثمارية

وأضاف: «المنطقة الاستثمارية في بنها، 108 مصانع تقريبا ولاية الهيئة العامة للاستثمار، المفروض اتعملت عشان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الورق مشغولة بنسبة 100%، لكن الواقع أن 44 مستثمرا هم اللى واخدين الـ108 مصانع، والشباب الصغير ميقدرش يروح يأخذ في هذه المنطقة».

وتابع: «الناس في الشارع بتسأل البرلمان، لازم يتم تغيير الفكر والنهج الذي يتم العمل به، عايزين نحل، عايز الرخصة تطلع في 24 ساعة مثل الخارج، لازم المسؤولين والموظفين المقصرين والمتخاذلين يتحاسبوا، فكروا إنكم جنود في المعركة عشان البلد دى تعدي، انسفوا صندوق دعم ترفيق المناطق الصناعية طالما أنكم لا تستفيدوا منه ولا يقدم أي دعم».