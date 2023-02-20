«تعليم الإسكندرية»: برنامج إعداد المدربين يخرج طلاب بإمكانيات متميزة

تفقّد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الاثنين، المركز الاستكشافي فرع الباب الأخضر، وذلك بحضور أميمة طه، مدير عام إدارة الجمرك، ومحمود مرزوق، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وممدوح محمود مدير المركز، لمتابعة برنامج إعداد المدربين TOT للطلاب من مختلف المراحل التعليمية، والذي يهدف إلى تخريج دفعات من المدربين قادرين على إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متكامل.

أنشطة المركز الاستكشافي

وتابع «أبو زيد» الأنشطة بالمركز، ومنها «المتحف العلمي، نوادي العلوم، القاعات التاريخية، العروض العلمية التفاعلية، جنة الطفل، تدريبات اللغات، الأنشطة الصيفية».

مزايا برنامج تدريب المدربين

وقال مدير تعليم الإسكندرية، إنّ برنامج تدريب المدربين TOT يهدف إلى بناء وتنمية قدرات أبنائنا الطلاب وتعزيز سمات الثقة بالنفس ومواجهة الجمهور وتنمية مهارات العرض والتقديم والبحث العلمي وإدارة الوقت وكيفية إدارة قاعات التدريب وتبادل الخبرات واستقاء المعلومات والخبرات من المتدربين والتعاون مع زملائه المدربين، وذلك من خلال ورش العمل والمحاكاة الفعلية للتدريب.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الاهتمام بالموهوبين والمبدعين من الطلاب والمعلمين في كافة المجالات وتنمية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وصقل مواهبهم.