«تعليم الإسكندرية» تطلق مبادرة «إجازتي في مدرستي» لتنمية مواهب الطلاب

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، مبادرة «إجازتي في مدرستي» على مستوى جميع الإدارات التعليمية ومختلف المراحل الدراسية، لتحفيز الطلاب وشغل أوقات فراغهم للاستفادة من إجازة نصف العام الدراسي، وربط الطلاب بالمدارس وإبعادهم عن أي شيء يشغلهم عنها، وتم تنظيم ورش عمل في المدارس من خلال أقسام الموهوبين بالإدارات التعليمية، وشملت هذه الورش الرسم والموسيقى والمكتبات والمسرح والإذاعة والأشغال اليدوية.

المحافظة على مستوى الطلبة

وقال الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ إطلاق مثل هذة المبادرات، الهدف منها، ربط الطلبة بالمدارس خلال فترات الإجازة لشغل وقت فراغهمم والاستفادة القصوى من هذا الوقت لثقل وتنمية الموهوبين منهم سواء في الرياضة أو الرسم والموسيقى والمكتبات وكذلك المنهج المسرحي، إذ تجرى مسابقة حاليًا بين الإدارات، ويتم فيها اختيار درس من المنهج الدراسي وتحويله إلى عمل مسرحي، والحفاظ على مستوى الطلاب علميًا وتثقيفيًا، وزيادة شعورهم بالإنتماء للمدرسة.

ورش عمل بالمدارس

وأوضح بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي غرب في الإسكندرية التعليمية، لـ«الوطن»، أنّ ورش العمل في معظم مدارس الإدارة، استقبلت عددًا كبيرًا من طلبة المدارس في المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتحت إشراف إدارة الموهوبين والتوجية المسرحي والموسيقي، وكذلك الرسم، وأثبتت مبادرة «إجازتي في مدرستي» أنها نجحت في جذب الطلاب لتنمية مواهبهم، وسيشاركون في مسابقات عديدة سواء على مستوى المديرية أو الجمهورية.

تطور المسرح المدرسي

ولفتت همت أبو كيلة، مدير عام إدارة شرق الإسكندرية التعليمية، إلى أنّ المبادرة أثبتت نجاحها، إذ استفاد منها الطلبة الموهوبين، وأفرزت موهوبين جدد، وخلقت جوًا تنافسيًا رائعًا بين الطلاب، ما نتج عنه رفع مستوى المسابقات في مختلف المجالات المتاحة لهم، وإفراز جيل واعي علميًا وثقافيًا وفنيًا، وأصبحت المدرسة هي محل الاهتمام الأول لمعظم الطلاب.