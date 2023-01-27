تعليم «رقص الزومبا» مجانا في جامعة الإسكندرية.. نشاط مبتكر للطلاب

«العقل السليم في الجسم السليم»، إيمانا بهذه المقولة اهتم اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بتنظيم دورات رياضية لكافة الفئات الطلابية بالجامعة لدمجهم أكثر في المجال التعليمي والرياضي والحفاظ على صحتهم.

ولأن التجديد ومعاصرة الأوضاع الحالية أمر مهم قرر اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية إضافة نشاط جديد بعمل دورات زومبا للطالبات لاستغلال إجازة نصف العام الدراسي الحالي لطالبات جامعة الإسكندرية وهي دورة مجانية في اللياقة البدنية «الزومبا».

استمرار الأنشطة الرياضية بجامعة الإسكندرية

وقال سعد أحمد، أمين اللجنة الرياضية في اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية إن إقامة الدورات التدريبية هو أمر مستمر اعتاد عليه الاتحاد منذ نشأته فهي ليست أول مرة لإقامة الدورات التدريبية والرياضية للطلاب الذي شارك بها العام الماضي ما يقرب من 6 آلاف طالب لكن لطابع التجديد إسهام مهم لإضافة دورات الزومبا.

هدف اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية زيادة دمج الطلاب بالجامعة

وأضاف سعد أحمد لـ«الوطن» أن الإقبال على المشاركة بهذه الدورات كبير جدا إلى الدرجة التي تجعلهم يُفكرون في زيادة دورة ثالثة لتحقيق هدف الاتحاد وهو زيادة مشاركة الطلاب في العمل الرياضي .

متخصصين لتدريب الطالبات على رياضة الزومبا

ومن المقرر إقامة هذه الدورات على أيدي أعضاء هيئة تدريس متخصصين في اللياقة البدنية الترويحية وذلك بالصالة متعددة الأغراض بكلية التربية الرياضية «بنات» بفلمنج.

دورتين لطالبات جامعة الإسكندرية للتدريب على الزومبا

وتعقد دورات الزومبا على مرتين فتكون الدورة الأولى في الفترة بين 5 فبراير إلى 7 من ذات الشهر، كما تعقد الدورة الثانية في الفترة بين 8 فبراير إلى 11 من الشهر ذاته وهي مخصصة للطالبات المقيدين بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بأي من كليات جامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2023.