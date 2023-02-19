مدير «تعليم الإسكندرية»: حريصون على الاهتمام بذوي الهمم لإبراز مواهبهم

تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد، مدرسة النور للمكفوفين بإدارة شرق التعليمية، وذلك بحضور همت أبوكيلة مدير عام الإدارة ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وجلال عيد وكيل الإدارة ومحمود شحاتة مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية وناصف ماهر مدير إدارة المشاركة المجتمعية وبعض مسئولي التربية الخاصة بالمديرية وإدارة شرق ولفيف من القيادات التربوية .

وتفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية قاعات رياض الأطفال وبعض الفصول والمطعم الخاص بالمدرسة وأشاد بجهود الطلاب وفريق العمل وإدارة المدرسة لما لمسه من تعاون كامل وجهد مبذول، كما شَهِد مدير المديرية حفلا لتكريم المتميزين من طلاب المدرسة.

وبدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني والقرآن الكريم وفقرات فنية وموسيقة وعزف منفرد على الأورج وأغنيات وطنية منها «شايلك في قلبي يا مصر ، إحنا شبابك يابلادي، لكل عاشق وطن، فرحان يابلادي، النور مكانه في القلوب»، وقصائد شعرية في حب الرسول بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج.

مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية يشيد بإهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم

وأكّد أبوزيد في كلمته على حرص القيادة السياسية واهتمامها البالغ بذوي الهمم والقدرات الخاصة وإبراز إمكاناتهم ومواهبهم وقدراتهم الإبداعية، وذلك بتنظيم أكثر من ملتقى خاص بهم وإطلاق مبادرة «قادرون باختلاف» وتنظيم ملتقى الموهبة بمدينة الغردقة.

وزير التربية والتعليم يوجة بمتابعة العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف المتابعات الميدانية لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.