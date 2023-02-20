ما حكم صيام شهر شعبان كاملا؟.. دار الإفتاء تجيب «فيديو»

«ما هو حكم صيام شهر شعبان كاملًا؟»، سؤال يتردد في أذهان العديد من المسلمين خاصة مع اقتراب شهر شعبان، الذي يستحب فيه أعمال الخير والتقرب إلى الله، لذا ورد السؤال ذاته إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويقول السائل: هل يجوز صيام شهر شعبان بالكامل دون انقطاع؟

حكم صيام شهر شعبان كاملاً

ورد عليه «عثمان»، قائلًا إنّ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن التنفل المطلق بالصوم في النصف الثاني من شهر شعبان، يعني الصوم دون سبب أو إنسان لم يعتد أن يصوم الاثنين والخميس في خلال السنة، وأراد الصيام في النصف الثاني من شعبان في هذه الحالة ينهى عن الصوم في هذه الوقت.

وأضاف «وسام»، حول حكم صيام شهر شعبان كاملًا: «لا مانع في الصوم بالنصف الثاني من شعبان لمن كان له عادة في الصوم بمثل هذه الأيام، أو كان عليه صومًا واجبًا، مثل من يقضي من صيام عليه من رمضان الماضي، أو كفارة اليمين فعليه صيام ثلاثة أيام، أو صيام نذر».

الإسلام نهى عن التنفل

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء الرسمية، عبر موقع يوتيوب: «أما الممنوع هو التنفل بالصوم في النصف الثاني من شعبان من غير أنّ تكون له عادة في ذلك».