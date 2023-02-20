ما هي أحب الاعمال إلى الله في شهر شعبان؟.. «الإفتاء» تجيب

«ما هي أحب الأعمال إلى الله في شهر شعبان؟»، سؤال يتردد في أذهان العديد من المسلمين خاصة مع اقتراب شهر شعبان، الذي يستحب فيه أعمال الخير والتقرب إلى الله، لذا ورد السؤال ذاته إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويقول السائل: ما هي أحب الأعمال إلى الله في شهر شعبان؟

أحب الأعمال إلى الله في شهر شعبان

ورد عليه «عثمان» من خلال قصة شرحها له عن سيدنا الحسن البصري، حينما جلس مع جماعة وسأل هو السؤال نفسه، وقال: «أخبروني عن أحب الأعمال إلى الله»، فقال واحد منهم، أحب الأعمال أن يكون الإنسان بين يدي الله بالليل ويصلي لا ينقطع، فسكت سيدنا الحسن، وقال آخر أحب الأعمال إلى الله أن يصوم المسلم دائمًا ويفطر في الأيام التي لا يجوز فيها الصيام كالعيدين وأيام التشريق».

وأوضح أن شخصًا آخر، قال أحب الأعمال إلى الله الصدقة وغيرها، ثم جاء آخرهم فقال إن أحب الأعمال إلى الله ترك الحرام، فرد عليه الحسن: «بها تمت».

شهر شعبان

وأضاف «عويضة»: «أحب الأعمال إلى الله في شهر شعبان، أن نغير من أخلاقنا ومن أفسد بابا مع الله يصلحه بيده، والعاصي يترك معصيته ويقبل على ربه ونكون في حالة إصلاح للنفس وترقية للروح».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء الرسمية عبر موقع يوتيوب: «ترك المعاصي هي من أحب الأعمال إلى الله في شهر شعبان، مع الحرص على الطاعة في شعبان مثل الصلاة والصيام والصدقات ونتقرب إلى الله بترك معاصينا».