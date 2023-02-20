وزير التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الشهرية ورقيا

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الشهرية، التي ستعقد في شهري مارس وإبريل ستكون ورقية، على أن يعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 إلكترونيا للطلاب الذين تسلموا التابلت والمدارس المتصلة بالانترنت، وورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت وللمدارس غير المتصلة بالإنترنت.

امتحانات الشهر للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا

وقال وزير التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الشهر للصفين الأول والثانوي ستكون ورقية، لأن الطلاب ليسوا في حاجة ليتدربوا على آلية عقد الامتحانات الإلكترونية، «امتحانات الفصل الدراسي الأول كانت إلكترونية، وبالتالي فلا حاجة لمزيد من التدريبات للطلاب».

فتح منافذ بالمدارس الزراعية للمواطنين

وفي سياق أخر، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن» أنه أصدر قرارا بفتح جميع المنافذ بالمدارس الزراعية للدبلومات الفنية للمواطنين، لبيع السلع بأسعار منخفضة أقل من الأسواق.

ورحلت وزارة التربية والتعليم، امتحانات الشهر لصفوف النقل، إذ يتمّ إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس في منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر إبريل في منهج شهر مارس وأول إبريل.