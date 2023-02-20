«التعليم»: إدراج التعلم الذكي والتكنولوجيا المالية ضمن تخصصات المدارس

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معرض وملتقي التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني في النسخة الثانية.

وتناقش الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة الأولى دور القطاع الخاص في دفع عجلة التعليم الفني والتدريب المهني وإنشاء مجالس المهارات القطاعية.

إنشاء مجالس المهارات القطاعية «SSCS»

وتبرز إنشاء مجالس المهارات القطاعية «SSCS» كجزء من نهج شامل لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وكواحد من أهم التطورات لسد الفجوة بين العرض والطلب على العمالة الماهرة، كما سيضمن إنشاء مجالس المهارات القطاعية SSCS ومظلتهم الشاملة أن يقود القطاع الخاص في وضع معايير للمهارات المطلوبة في قطاعهم، كما يتم تحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل حتى تتمكن مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من بناء برامجها وفقا لهذه الاحتياجات.

تأسيس مراكز الخدمات الاجتماعية

وستركز الجلسة على آخر التطورات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتأسيس مراكز الخدمات الاجتماعية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في نمو ونجاح التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وكذلك استكشاف الدروس العالمية المستفاد لضمان نجاحها داخل مصر.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انه نتيجة للجهود المتضافرة من قبل الحكومة المصرية شهد التعليم الفني والتدريب المهني في مصر تطورات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف نائب وزير التعليم للتعليم الفني، خلال كلمته بمعرض ومنتدي التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني، أن التعليم الفني والتدريب المهني تحول من نظام تعليم وتدريب مهمل إلى اكتساب اهتمام والتزام عالي المستوى كنظام تعليمي رئيسي من شأنه أن يساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر، بدءً من إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني «إتقان»، في أكتوبر 2022، إلى تحويل 80 % من مناهج وزارة التربية والتعليم الفني إلى المناهج القائمة على الكفاءة و الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوزارة تسعي لإدخال برامج جديدة للتعليم الفني والتدريب المهني المبتكر مثل التعليم الذكي وتكنولوجيا الأعمال والتكنولوجيا المالية، وأكد مجاهد أنه يمتلك التعليم الفني والتدريب المهني العديد من المبادرات الجديدة والمثيرة التي لديها القدرة على قيادة وتحويل القطاع في مصر.