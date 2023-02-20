نائب وزير التعليم الفني: تكريم أوائل الدبلومات الفنية في احتفالية كبرى غدا

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن تكريم أوائل التعليم الفني والدبلومات الفنية غدا، مشيرا إلى أن الاحتفالية ستشهد تكريم أوائل الطلاب وتسليط الضوء على المتفوقين لدعمهم.

ملتقى التعليم الفني

وافتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معرض وملتقى التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني في النسخة الثانية.

وزيرة التخطيط

وتناقش الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة الأولى دور القطاع الخاص في دفع عجلة التعليم الفني والتدريب المهني وإنشاء مجالس المهارات القطاعية.

وتبرز إنشاء مجالس المهارات القطاعية SSCS كجزء من نهج شامل لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وكواحد من أهم التطورات لسد الفجوة بين العرض والطلب على العمالة الماهرة، كما سيضمن إنشاء مجالس المهارات القطاعية SSCS ومظلتهم الشاملة أن يقود القطاع الخاص في وضع معايير للمهارات المطلوبة في قطاعهم، كما يتم تحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل حتى تتمكن مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من بناء برامجها وفقا لهذه الاحتياجات.

وستركز الجلسة على آخر التطورات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتأسيس مراكز الخدمات الاجتماعية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في نمو ونجاح التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وكذلك استكشاف الدروس العالمية المستفاد لضمان نجاحها داخل مصر.