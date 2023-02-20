طرق ونصائح تنظيم الوقت.. يحقق النجاح ويغير من حياة الفرد

من أهم أساليب النجاح وأبرزها هو تنظيم الوقت، فمن حقق النجاحات ووصل إلى أعلى القمة كان يهتم دائمًا بالوقت، فتنظيمه يساعد على الاستفادة الكافية منه وعدم ضياعه فيما لا يفيد، وفي كل عام، يخرج أوائل الثانوية العامة يتحدثون عن أهم سبب نجاحهم، وهو تنظيم الوقت، ومن يعرف قيمته ويهتم بإدارته يصل إلى النجاح ويحقق أحلامه وأمنياته.

تنظيم الوقت واحترامه والتخطيط له وتوافر رؤية واضحة وأهداف محددة، يساهم في نجاح الفرد، بحسب أمل رضوان، خبيرة التنمية البشرية، إذ أكدت في لقاء سابق لها عبر فضائية «DMC»، أنّ الفرد عندما يضع أهدافه أمام عينيه ويحدد طريقة الوصول لها في إطار زمني محدد، يساعد ذلك في تحقيقها، إذ تقول: «مش مجرد إنه عاوز يعمل حاجة من غير ما يحدد الزمن، كده الدنيا بتبوظ منه، لازم أحدد وقت معين وخطوات معينة هتوصلني للهدف، وفكرة الاستيقاظ بدري حاجة مهمة، لكن على حسب طبيعة كل شخص، في ناس بتشتغل بعد الضهر وناس بتشتغل فترة مسائية، لكن المهم التنظيم».

مشاكل تنظيم الوقت

تقدير وتنظيم الوقت أمرًا مهمًا، بحسب خبيرة التنمية البشرية، فهناك نماذج إيجابية وأخرى سلبية تُهدر الوقت، ومن أخطر المشاكل التي تقابل الشباب خلال الفترة الحالية هي الفراغ، وعدم القدرة على استثمار وتنظيم الوقت بطريقة صحيحة: «مش عارف يقضي وقته بطريقة إيجابية، فده بيخليه يدخل في أنشطة سلبية، والناس تستغله استغلال سلبي، ففراغ العقل أخطر من فراغ الوقت، لو عقلي مليان هقدر أشغل وقت فراغي، لو العقل فاضي مفيش علم ولا معرفة ولا شغف إني أقرأ وأطور من نفسي ومجتعمي وإن عندي أهداف حاططها وأمشي عليها، ده بيخلي الإنسان مش عارف يحقق أهدافه».

أكبر عائق في حياة الإنسان هو ذاته، فإذا كان الفرد إيجابيًا ويسعى للنجاح ،سيتغلب على الصعوبات والمشاكل التي تواجهه: «لازم الفرد ياخد الصعوبات تحدي وإنها تبقى حافز له ويتحداها ويشتغل، عارفة إن في حاجات خارجة عن إرادتنا ممكن مش قادرين نتخطاها، والحل مش في إيدينا، فكرة إني هحاول أتكيف مع الواقع ده وإني أجد حلول عشان أتكيف، بعض الشباب لما يواجه المشاكل يقف ويستسلم ويحبط، عاوزين نتحدى الإحباطات دي».

تنظيم الوقت لربة المنزل

الاستيقاظ مُبكرًا، مهم جدًا لكسب النهار من بدايته، ثم البدء في ترتيب المنزل وتنظيمه وتهيئة بيئة العمل، ثم إعداد وجبة الفطور وتنظيف الأواني، واستكمال باقي المهام المنزلية ثم تخصيص وقت للراحة قبل البدء إعداد وجبة الغداء.

وتنظيم الوقت لربة المنزل يساعد في إنجاز المهام مُبكرًا ووجود وقت كافي للراحة والفراغ، من أجل مشاهدة التليفزيون والتسوق والقيام ببعض الأنشطة التي يمكن تعلمها وإتقانها.

وهناك الكثير من قوالب يمكن تنزيلها على الجهاز الخاص بك لتنظيم الوقت، وهي عبارة عن جداول يمكن كتابة المواعيد اليومية والمهام، وتاريخ بدايتها ونهايتها، ووضع وقت محدد لها لإنجازها، وأيضًا العديد من التطبيقات عبر الهاتف المحمول يمكن تنزيلها والاستفادة منها في تنظيم الوقت، فيتم إضافة مهام معينة ووضع تاريخ ووقت لها، وعند انتهاء الوقت المحدد للمهام يرن الهاتف ليخبرك بانتهائها.

نصائح لتنظيم الوقت

ويجب على الفرد تنظيم الوقت ووضع أوقات محددة لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إذ أكد لـ«الوطن»: «لازم الشخص يقسم اليوم بتاعه بين ممارسة الرياضة ومشاهدة التليفزيون والمسلسلات، والعمل وتعلم أمور جديدة».

ومن نصائح تنظيم الوقت، استخدام المُفكرة اليومية أو القوالب والجداول، وكتابة المهام والابتعاد عن ما يهدر الوقت، ويجب أيضًا إضافة وقت للأسرة والعائلة وأوقات الراحة، ويجب تعلم الرفض، فالأمور غير الهامة مثل مقابلة مع صديق يمكن تأجيلها لإنجاز مهام العمل، ويجب أيضًا رفض بعض المناسبات الإجتماعية إذا كانت تأتي في وقت يجب فيه إنجاز المهام.