طبيب نفسي يوضح أهمية تنظيم الوقت في الامتحانات: اقعدوا في مكان هادي

مع بداية فترة الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات، فإن الحاجة إلى تنظيم الوقت، ومعرفة أفضل الطرق لزيادة الاستيعاب تصبح ضرورية، خاصة عندما يشعر الطالب بالخمول والكسل، فضلا عن الرهبة والخوف وعدم الاستعداد الكافي له، إذ أن التركيز الجيد والشعور بالاطمئنان، يساعد في الحصول على درجات وتقديرات مرتفعة بنهاية الفصل الدراسي، وتستعرض «الوطن»، أهمية تنظيم الوقت، الاستفادة منه، و أفضل الطرق للمذاكرة الجيدة.

ومن جهته، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن الوقت يعتبر من أعظم القيم الإنسانية التي يملك الإنسان التحكم فيها، وحق الاستفادة منه على المستوى الاجتماعي والعلمي، موضحا أنه نظرا لأهمية الوقت، أشار القرآن في بعض الآيات الكريمة إلى مدى أهميته، وذلك في قوله تعالى: «والفجر، وليالٍ عشر»، وقوله: «والعصر، إن الإنسان لفي خسر».

كيف تتعامل الأسرة مع أولادها الطلبة؟

و أضاف استشاري الصحة النفسية، أنه من الضروري ألا تضغط الأسرة على الابن أو البنت الذي لا يرغب في المذاكرة في بعض الفترات، وبدلا من ذلك الاهتمام بتعزيز صحته النفسية، وتلبية احتياجاته الأساسية، فضلا عن تهيئة الجو المناسب من الهدوء والاسترخاء، موضحا أن الطالب الذي يقصر في حق مذاكرته، قد يكون يعاني من المشاكل النفسية وفي هذه الحالة يجب اللجوء إلى طبيب مختص، كحل أفضل من الضغط المتزايد، والذي قد يبعد عنه الرغبة في الإمساك بأي كتاب أو البدء في أي مادة دراسية.

أفضل الطرق لتقوية المذاكرة

أوضح «هندي»، أن هناك بعض الطرق لتقوية المذاكرة خلال فترة الامتحانات ومنها ما يلي:

محاولة تنظيم الوقت قدر الإمكان، كونه يساعد على الإنجاز العديد من المهام في مدة قليلة.

ضرورة اختيار المكان المناسب، حيث يجب أن يكون هادئا، ولا يؤدي إلى التشتت.

أهمية كتابة جدول منظم، لمعرفة ما الذي يجب عليه مذاكرته اليوم.