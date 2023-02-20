محافظ كفر الشيخ: استمرار افتتاح معارض «أهلا رمضان» بتخفيضات كبيرة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار افتتاح معارض «أهلاً رمضان» في كل مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلي استمرار المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتعمل جنباً إلى جنب مع المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين

وأوضح «نور الدين»، أنه وجّه رؤساء المراكز والمدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة، لافتاً أن السلع الغذائية يتم بيعها بأسعار مخفضة، تتراوح ما بين 20% لـ30%.

الرقابة المستمرة على الأسواق

وذكر «نور الدين»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خاصةً البسطاء والأكثر احتياجاً، والتخفيف عن محدودي الدخل، مع الرقابة المستمرة على الأسواق.

جدير بالذكر، أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح عدد من معارض «أهلاً رمضان»، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمدن فوه، وبيلا، والحامول، وبلطيم، وسيدي غازي، وسيدي سالم، والبرلس، ودسوق، وكفر الشيخ، فضلاً عن ماركت المنطقة الشمالية ببلطيم وهايبر المنطقة الشمالية غرب مدينة كفر الشيخ، وجاري افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لفتح معرض «أهلاً رمضان»، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.