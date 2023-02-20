صحفية بـ«الوطن»: تعنت بعض الأهالي قبل الزواج سبب ملف «زواج بقرار فرعوني»

قالت غادة شعبان، الصحفية بجريدة الوطن، إنها سردت في ملفها «زواج بقرار فرعوني» الأسرار التي كان يقوم بها قدماء المصريين لإتمام أي زيجة، مشيرة إلى أن التعنت من قبل عدد من أهالي العصر الحالي دفعها لتحريره.

الكثير من الزيجات لا تتم جراء عدم اتفاق الأهالي

وأضافت «شعبان»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الكثير من الزيجات لا تتم جراء عدم اتفاق أيا من الأهالي على تفاصيل صغيرة جدا تخص الزواج، ما دفعها للسعي جاهدة في معرفة ما كان يقوم به قدماء المصريين في الزواج.

الملكات والمرأة الفرعونية أصل الشياكة والأناقة

واستطردت: «الملكات والمرأة الفرعونية كانا أصل الشياكة والأناقة، واستفدت كتير من الكتب اللي قرأتها من قبل ورجعت لها كمصادر ليا في الملف، ورجعت للخبراء الأثريين اللي أمدوني بالصور وأدق التفاصيل، ما ساعدني في تحرير الملف الأخير ومن ثم نشره».