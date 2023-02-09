«التضامن» و«الأورمان» تدعمان زواج 24 عريسا في الدقهلية

قال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان، دعمت زواج عدد 24 عريس وعروس في القرى الأكثر احتياجًا بمراكز المطرية ودكرنس وبلقاس وشربين والمنصورة، ضمن مبادرة «اكفل.. استر.. وجوز»، مؤكدا على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

انطلاق مبادرة «اكفل.. استر.. وجوز»

وأضاف عبدالعزيز، في بيان صحفي، أن انطلاق مبادرة «اكفل.. استر.. وجوز» جاءت تأكيداً على الاهتمام الكبير للشرائح الأيتام وخاصة الفتيات اليتيمات من خلال تسليمهن مبالغ مادية، وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

«الأورمان»: تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن فرق عمل الجمعية المنتشرة في محافظة الدقهلية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

الأورمان ساهمت في زواج 19893 فتاة يتيمة

وذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج عدد 19893فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان.