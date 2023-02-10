«الداخلية» تكشف حقيقة ادعاء توقيع عقد زواج بالإكراه في القليوبية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على تطبيق «تيك توك»، متضمناً تضرر أحد الأشخاص من آخر مدعياً قيامه بأفعال غير منطقية تجاهه وإكراهه على التوقيع على عقد زواج عقب تنويمه مغناطيسياً بمحافظة القليوبية.

وحسب بيان الداخلية، بالفحص أمكن التوصل إلى الشاكي مقيم بمحافظة القليوبية، وتبين أنه غير متزن ويدلى بأقوال غير منطقية ويعاني من مرض نفسي، ولم يقم بالإدلاء بأية بيانات عن المشكو في حقه، وأفاد بتضرره منه لذات الأسباب غير المنطقية المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.