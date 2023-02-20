حياة كريمة تساعد أكثر من 2 مليون مواطن: «زواج فتيات ورعاية ذوي الهمم»

تسعى المؤسسة الرئاسية حياة كريمة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا داخل قرى صعيد مصر، في شتى المجالات، من خلال التعليم بإصلاحات المدارس، والصحة ببناء المراكز الطبية، ولارياضة بإصلاح وبناء مراكز الشباب، والبنية التحيتة، بتحسين أحوال الطرق والإنارة والارصف وتركيب المياه والكهرباء وبناء المنازل، ومحطات الصرف، وغيرها.

حياة كريمة

ووصل إجمالي من تم مساعدتهم من مبادرة حياة كريمة بين أشخاص قدمت لهم قوافل طبية ومبادرات المؤسسة، وفتيات تزوجت وأشخاص من ذوي الإعاقة تمت مساعدتهم، إلى 2 مليون مواطن، وفقًا لما أعلنته المؤسسة.

2 مليون مواطن ساعدتهم حياة كريمة

وكتبت الصفحة الرسمية لحياة كريمة عبر فيسبوك: «أكثر من 2 مليون مواطن، إجمالي من تمت مساعدتهم من مؤسسة حياة كريمة مابين قوافل طبية وعلاجية وغذائية ومبادرات المؤسسة المختلفة في مجالات التعليم والثقافة وبناء المنازل وزواج الفتيات ورعاية ذوي الهمم ومساعدة المرأة المعيلة».