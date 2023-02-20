إخلاء مدرسة النور للمكفوفات في الإسكندرية بسبب تصدع المبنى

أخلت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مدرسة النور للمكفوفات بمحرم بك وسط المدينة، بسبب تصدع المبنى القديم ما يجعله آيلا للسقوط، حيث جاء القرار حفاظاً على سلامة الطالبات، فيما تم تحويلهن إلى مدرسة أخرى لاستكمال الفصل الدراسي.

إخلاء مدرسة النور للمكفوفات في الإسكندرية

وقال الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه قد تم إخلاء المدرسة من الطالبات وتوزيعهم على مدرسة أخرى بسبب التصدعات في المبنى الذي يضم جناحي للتعليم.

تسليم مبنى مدرسة النور للمكفوفات لهيئة الأبنية التعليمية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم نقل طالبات مدرسة النور إلى مدرسة أحمد شوقي للصم البكم، وتسليم المبنى لهيئة الأبنية التعليمية للوقوف على وضع المبنى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

جاء ذلك استجابة لطلبات أولياء أمور طالبات مدرسة النور بنات مكفوفات بالإسكندرية، والذين عبروا عن قلقهم من وضع المدرسة بسبب قدم المبنى، وصدور قرار غلق لها سابقا مع وجود تصدعات بها، ما تبعه اتخاذ قرار الإخلاء والعرض على هيئة الأبنية التعليمية.