«الحياة الآن».. مباشر: أعمال تدعيم كهرباء قرية العوامر الغربية بقنا

استعرضت كاميرا برنامج «الحياة الآن» مباشر، المذاع على شاشة قناة الحياة، أعمال تدعيم كهرباء قرية العوامر الغربية بقنا تشمل مد كابلات بطول 500 متر.

وذكر التقرير، أن عملية تدعيم كهرباء قرية العوامر تشمل زرع أعمدة إنارة وإضافة محولات جديدة.

تدعيم شبكات الجهد

وأوضح المهندس أبو الوفا محمد، استشاري مشروع تطوير كهرباء العوامر الغربية بأبو تشت، أن تجربة أعمال مشروع مد وتدعيم شبكات الجهد المنخفض والمتوسط لقرى مركز أبو تشت، وفي قرية العوامر الغربية يتم تدعيم شبكات الجهد المتوسط بكابلات القطاع 3*240، كما أن المسار يأتي من محور الربط إلى كشك طريق إنارة العوامر الغربية، كما أن المسار من الناحية الهندسية بطول نصف كيلو متر من الكابلات.

المشروع يتضمن تجديد الشبكات الهوائية

وأشار التقرير إلى أن مشروع تدعيم كهرباء قرية العوامر يتضمن تجديد الشبكات الهوائية وإنارة الشوارع، كما أن تدعيم كهرباء القرية يستهدف توصيل التيار للتجمعات السكنية الجديدة، ويستمر العمل بالمشروع ضمن مبادرة حياة كريمة في أبو تشت.