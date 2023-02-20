«الحياة الآن».. مباشر: تنفيذ 95% من مشروع خط انحدار العوامر الغربي

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع علي قناة الحياة، استمرار العمل في مشروع خط انحدار العوامر الغربية ضمن مباردة «حياة كريمة» في أبو تشت بمحافظة قنا.

الصعيد كان بحاجة مُلحة لمشروعات «حياة كريمة»

وفي ذلك الصدد، قال المهندس حازم عاطف، مدير تنفيذ مشروع خط انحدار العوامر الغربية، إن الصعيد كان بحاجة مُلحة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي وفرت فرص عمل كثيرة للشباب، مشيدًا بدور ومجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطوير وتنمية الصعيد.

وتابع، أن قطر خط انحدار «العوامر الغربية» يبلغ 700 مللي، وهي من ضمن خطوط شبكات الانحدار التي تتكون من 12 كيلو متر طولي، مشيرا إلى أن تم الانتهاء من نحو 95% من المشروع.

تنفيذ 95% من شبكات الانحدار

بينما، أشار محمد الفولي، المهندس بمشروع انحدار العوامر الغربية، إلى أنه تم تنفيذ 95% من شبكات الانحدار، ويتبقى حوالي 1.5 كيلو متر فقط، موضحًا أن هناك 5 حفارات تعمل على نفس الخط بالمشروع حاليًا.

وبنفس السياق، وجه أحمد عبدالحكيم، أحد اهالي قرية العوامر الغربية – أبوتشت، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروعات مبادرة «حياة كريمة» المقامة في الصعيد، والتي تشهد تنوع كبير سواء في مجال الكهرباء أو الكباري أو الصرف الصحي الذي وصل لكل بيوت القرى وغيرهم، مشيرًا إلى: «مشاريع مكناش نحلم بيها».

والجدير بالذكر أن خطوط انحدار قرية «العوامر الغربية» بطول 12 كيلو مترات، بينما خط انحدار «العوامر الغربية» بقطر 700 مللي.