«الحياة الآن».. مباشر: أبرز مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في محافظة قنا

استعرضت كاميرا برنامج «الحياة الآن» مباشر، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري في محافظة قنا، إذ استعرض البرنامج استمرار العمل في مد خط طرد قرية البحري سمهود ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في أبو تشت بقنا.

مشروع مد خط طرد قرية البحري سمهود يوفر 400 فرصة عمل للأهالي

وذكر البرنامج، أن خط الطرد يربط بين محطة رفع البحري سمهود إلى محطة معالجة صرف صحي سمهود، موضحًا في الوقت ذاته أن مشروع مد خط طرد قرية البحري سمهود يوفر 400 فرصة عمل للأهالي.

جاء خط طرد قرية البحري سمهود بطول 6 كيلو متر

وجاء خط طرد قرية البحري سمهود بطول 6 كيلو متر، ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.