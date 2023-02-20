5 هزات تضرب وسط وشرق تركيا.. و«الزلازل الأورومتوسطي» يكشف التفاصيل

ضربت 5 هزات أرضية مناطق وسط وشرق تركيا خلال الساعات القليلة الماضية، تراوحت قوتها بين 3.1 و4.4 درجة على مقياس ريخرت دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا.

وضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، على عمق 2 كيلو متر، وكشف مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، تفاصيل الهزة، مشيرا إلى أن البؤرة وقعت على مسافة 80 كم شمال «قهرمان مرعش» جنوب تركيا و7 كيلو متربين الشمال والشمال الشرقي من «البستان».

هزة بقوة 3.3 درجة بعمق 5 كيلو متر

كما ضربت هزة بقوة 3.3 درجة، وسط تركيا، في وقت سابق، بعمق 5 كيلو متر، وأشار«الزلأزل الاورومتوسطي»، إلى ان مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 45 كم بين الشرق والشمال الشرقي من «عثمانية» جنوب تركيا و5 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الشرقي من «نورداجي» بـ«غازي عتاب».

وشهد وسط تركيا، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، بعمق 6 كيلو متر، وقال مركز «رصد الزلازل الاوورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 60 كم شمال غرب «قهرمان مرعش» و15 كيلو متر شمال شرق «جوكسون».

كما ضربت هزة أرضية وسط تركيا بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر على مسافة 54 كم بين الشمال والشمال الشرقي من «كهرمان مرعش» و 13 كيلو متر غرب «نورهاك». وجاء مركز الهزة الارضية على عمق 5 كم.

هزة بقوة 3.4 درجة تضرب شرق تركيا

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني، إن هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، ضربت شرق تركيا على عمق 10 كيلو متر.وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية على مسافة 63 كم شمال «ديار بكر» جنوب شرق تركيا.

وأمس الأحد، أعلنت السلطات التركية، انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال المدمر في كل المناطق باستثناء محافظتين «كهرمان مرعش» و«هاتاي»، مشيرة إلى تواصل البحث في نحو 40 مبنى في الولايتين، وفقا لم ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.