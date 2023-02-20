تكريم عامل نظافة عثر على 16 ألف جنيه وأعادها لصاحبها في بني سويف

عثر عامل نظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، على مبلغ 16 ألف جنيه بجوار صندوق للقمامة أثناء عمله اليومي، وتوجه به إلى الوحدة المحلية قبل أن يصل إلى صاحبه ويسلمه له، ليفاجأه رئيس الوحدة المحلية بتكريمه بمنحه شهادة تقدير ومبلغ مالي رمزي.

عثور عامل نظافة على مبلغ مالي أثناء عمله

وقال أحمد محمد عبد السلام، عامل النظافة، مقيم مركز الفشن، «أثناء عملي اليومي عثرت على مبلغ 16 ألف جنيه بجوار صندوق للقمامة، لم أصدق أنه مبلغ مالي كبير في البداية، وبعد لحظات أدركت أن المبلغ كبير بالفعل بالنسبة لي على الأقل، وبدأت أفكر في صاحبه وحاله وكيف أصل له ولا أعلم به».

وتابع: «توجهت بالمبلغ إلى مشرف مشروع النظافة ومنه لرئيس الوحدة المحلية، وقمنا بالإعلان عن العثور على المبلغ داخل الوحدة المحلية وعلى الإنترنت، وأبقيت المبلغ المالي معي حتى عثرنا على صاحبه».

وأضاف: «لم أفكر لحظة واحدة في المبلغ، كل تفكيري كان في حال صاحبه، وكيف أستطيع أن أصل إليه واطمأنه بأن المبلغ الخاص به معنا، والحمدلله وصلنا له وسلمت له المبلغ وكان قيمته 16 ألف جنيه».

تكريم عامل نظافة في بني سويف لأمانته

وكرم المحاسب محمد بكري إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، عامل النظافة، بمنحه شهادة تكريم لتميزه في عمله وأمانته، وسلّمه مبلغا ماليا.

وقال رئيس الوحدة المحلية: «عم محمد نموذج للتفاني في العمل والأخلاق والأمانة، وصممت أن يكون تكريمنا له بحضور كل قيادات الوحدة المحلية، سواء نواب رئيس المدينة أو رؤوساء الوحدات القروية، فهو على رأسنا جميعًا».