تكريم عامل نظافة رد مبلغا كبيرا لصاحبه.. تحسبهم أغنياء من التعفف «صور»

رغم احتياجه الشديد للمال، فاجأ عامل نظافة بسيط في محافظة الشرقية الجميع بأمانته وزهده في المال، بعدما عثر على مبلغ مالي كبير في أكوام القمامة أثناء عمله، ليجافي النوم عيناه، فلم يهنأ أو يهدأ حتى وصل لصاحب المال بعد بحث مُضني ورده إليه.

وعلى مدار الساعات الماضية سيطر على حديث الأهالي القاطنين في محيط عمل عامل النظافة سيد إبراهيم حسن، 50 عاما، ما فعله هذا الرجل البسيط، والذي لم تزغ عينه على المبلغ المالي الكبير الذي عثر عليه وسط أكوام القمامة، وانتشر الخبر بين أقاربه وأهل قريته ثم تداوله الأشخاص على نطاق واسع، فخورين به كونه يجسد الأمانة وعزة النفس والزهد فيما ليس من حقه، خاصة أن المبلغ كبير بينما يعاني الرجل ضيق ذات اليد.

علا نظافة يعثر على مبلغ كبير ويرده لصاحبه

«سيد» عامل نظافة بحي أول بمدينة الزقازيق، وكعادته خرج لعمله في شوارع الحي، إلى أن وصل لمكان العثور على الأموال بشارع طلعت حرب، ليجد بين أكوام القمامة مبلغا ماليا كبيرا، لكن لم تراوده نفسه في الاحتفاظ بالمال، ولم يفكر في العودة به لبيته، وأبلغ بعثوره على هذا المبلغ، مؤكدا أنه لم يهنأ له بال حتى تسلم صاحب الأموال حقيبته.

تكريم عامل النظافة لأمانته

وقال شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول لـ«الوطن»، إن السيد إبراهيم عامل نظافة بحي أول تحت إدارته، ويتسم بالأخلاق الحميدة والأمانة، وليس غريبا عليه ما فعله من رد المبلغ لصاحبه، لافتا إلى تكريمه وسط احتفال كبير به من زملائه وتقديم الهدايا له كنوع من المدح والامتنان.