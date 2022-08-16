تكريم عامل نظافة عثر على خاتم ذهب وسلمه لإدارة مطار أسيوط

«اللقمة الحلال أفضل من فلوس كتير حرام، والأمانة تقتضي أن تصل إلى صاحبها، والبحث عنه، ولا أدخل على أولادي لقمة حرام»، كلمات بسيطة عبر بها أحد عمال النظافة بمطار أسيوط عن رضاه بحياته، بعدما عثر على خاتم ذهب، وقام بتسليمه إلى إدارة المطار، التي قامت بتسليم الخاتم إلى صاحبته.

«رجب» عامل نظافة بشركة خاصة

تحدث «رجب عبدالله»، عامل نظافة بمطار أسيوط، لـ«الوطن» قائلاً: «أعمل بشركة نظافة خاصة بالمطار منذ عام 2011، وعمري 43 سنة، متجوز ولدي طفلتان، روان 9 سنوات، وريناد 7 سنوات»، وأضاف: «السمعة والأمانة أهم عندي من الفلوس».

لحظة العثور على خاتم ذهب بصالة المطار

وتابع بقوله: «أثناء تحركي داخل الصالة الخاصة بمطار أسيوط، عثرت على خاتم ذهب، قد يكون وقع من أحد المسافرين دون أن يشعر، على الفور ودون تفكير أو تردد، قمت بتسليمه إلى شرطة مباحث المطار لوضعه بالأمانات إلى أن يتم التعرف على صاحبه أو الوصول إليه».

تفاجأت بتكريمى وإعطائي شهادة

وأضاف «رجب» قائلاً: «فوجئت بعدها بعمل تكريم لي من قبل مدير مطار أسيوط الدولي، الطيار جمال السيد علي، والاحتفال وسط زملائي على التكريم».

جدير بالذكر أن مطار أسيوط الدولي كرم أحد عمال النظافة، نظراً لأمانته، حيث إنه وجد مشغولات ذهبية خاصة بإحدى السيدات القادمات على احدى الرحلات بالمطار، وقام على الفور بتسليمها إلى إدارة المطار.

إدارة مطار أسيوط الدولي

وأشار مدير مطار أسيوط الدولي إلى أن «رجب عبدالله»، العامل بالمطار، فور عثوره على المشغولات الذهبية، توجه على الفور إلى إدارة المطار، وقام بتسليمها للبحث عن صاحبتها، بالتنسيق مع أمن المطار، ورفض العامل قبول أي مكافأة مالية من صاحبة المشغولات الذهبية، ولذلك تم تكريمه تقديراً لوفائه وأمانته موجهاً له الشكر والتقدير.