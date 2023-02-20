خبيرة إتيكيت: بيئة العمل يجب أن تكون لطيفة وخالية من التنمر

قالت نادين جاد، خبير إتيكيت، إن طرق التواصل ما بين الشاب والفتاة في المؤسسات أو أماكن العمل تختلف بين الزمالة والقرابة والصداقة، حيث أن الزمالة في العمل يجب أن يحاوطها بيئة جيدة للعمل، ويكون هناك تشجيع دائم من قبل الجميع.

«جاد»: التنمر يسبب إزعاجا للموظفين

وأضافت «جاد»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعشقون النم أو يتحدثون عن زملائهم بطريقة ليست باللطيفة بها تنمر تؤدي إلى عدم استكمال الشخص في تفوقه، فدائم التنمر يسبب إزعاجا للموظفين.

واستطردت: «في الحالة دي بضطر استني واختار الوقت المناسب اللي أنا أوجهه فيه، ولكن مديهوش الفرصة قدام حد لأنه هيتنمر عليا أكتر لأنه بيتبسط لما بينرفز الزميل أو يعمل رد فعل غير لطيف أمام الناس، ومثل هذا الشخص لا يؤتمن».