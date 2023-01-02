خبيرة إتيكيت توضح لـ«السفيرة عزيزة» قواعد استخدام الموبايل في التصوير

أوضحت نادين جاد، خبيرة الإتيكيت، بعض القواعد الخاصة باستخدام الموبايل والتصوير في المناسبات.

قواعد التصوير بالموبايل

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة dmc: «المفروض استأذن في الأول قبل ما استخدم الموبايل، ومينفعش إني استخدم الموبايل جوة البيت، كدا أنا بقتحم خصوصية الشخص وأصحاب البيت، وبدخل وبصور وبجيب خلفية البيت عندهم، وممكن أصور أماكن مختلفة في البيت، ويبقى الشخص مش عايز مثلا بيته يتصور، ودي أمور غير مرحب بيها».

وأكدت خبيرة الإتيكيت أنه لا بد من الحصول على إذن صاحب المنزل للتصوير، لأنه قد يرفض الأمر، «لازم استأذن صاحب البيت، وأشوف مين في الخلفية، ولازم أوريهم الصور وأشوف هل هما راضيين عن نفسهم في الصور دي ولا لأ، وأسألهم هل أشيرها ولا لأ، وفيه بعض الناس مش بيحبوا صور ولادهم تطلع أو عازمين ناس معينة ومش عازمين حد تاني، ودي كلها أمور إحنا بنستغلها غلط، ودي تحت بند المناسبات الخاصة».

«فيو» مناسب للتصوير

واستطردت: «لازم أخد فيو شكله لطيف أو مكان شكله حلو ولو هتصور مع العروسة والعريس لازم اختار الوقت والمكان المناسب، ولازم أراعي إني معملش زحمة حواليهم ولازم أقول قبل ما أصور وبعد التصوير».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن الإعلامية القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.