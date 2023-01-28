عرض أولى حلقات برنامج «أيمن وسكر» على «ON».. سخرية من «إتيكيت أكل الملوخية»

عرضت فضائية «ON» الحلقة الأولى من برنامج «أيمن وسكر» مع أيمن مصطفى، وبدأت حلقة البرنامج بمحاولة أيمن مصطفى تصوير فيديو للسخرية أيمن فيديوهات أكل الملوخية باستخدام الإتيكيت، والتي قدمتها خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية.

من هي سكر؟

واتصل أحد أصدقاء أيمن مصطفى به ويخبره بأن صديقة أجنبية له ستصل لمصر، ويطلب منه أن يرافقها أثناء الزيارة فيعترض في البداية، ثم بعدما يرى صورتها وهي تلعب مع نسناس يوافق على الفور.

وذهب أيمن مصطفى لشراء بوكيه ورد وتأخر عليها حيث وصلت للمطار ولم تجد أحد في انتظارها، وتوجهت لحديقة الأورمان وفوجئ بوجود 3 أشخاص وطلبوا منه التوقيع على إيصال استلام الأنسة سكر، وأنه مسئول عنها من وقت استلامها ويكتشف بعدها أن سكر هي «نسناس أنثى».

يواجه أيمن مواقف كوميدية للتخلص من سكر

وحاول أيمن مصطفى أكثر من مرة التخلص من القردة بشكل ساخر ولكنه لا يستطيع لأنه كلما يعطيها لأحد تعود له.

واستعان أيمن بصديقه عبدالعظيم الذي جلب سيارة خاصة من أجل التخلص من سكر، ونجح بالفعل في التخلص من القردة بعدما وقف أمام بائع تين شوكي وأكل كمية من التين الشوكي ولم يدفع مقابلها، وزعم نسيانه المحفظة وترك القرد كرهينة عد بائع التين الشوكي وتركه وهرب.

وبعدها طلبت السيدة الأجنبية صورة لأيمن مع سكر، وبالفعل يذهب مرة أخرى لبائع التين الشوكي واستعاد سكر مرة أخرى.