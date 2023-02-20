إيمان السيد في كواليس «ضرب نار»: ياسمين عبد العزيز من أجدع الناس

شاركت الفنانة إيمان السيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو يجمعها بالفنانة ياسمين عبد العزيز من كواليس تصوير مسلسل «ضرب نار» والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023.

وعلقت إيمان السيد على الفيديو: «في حب ياسمين دايما، من أجدع الناس اللي قابلتهم في حياتي، تستاهلي كل حاجة حلوة في الدنيا».

أعمال جمعت بين ياسمين وإيمان السيد

وتعاون الثنائي ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد في العديد من الأعمال الناجحة منها «الدادة دودي»، «الثلاثة يشتغلونها» و«الآنسة مامي» و«أبو شنب»، «هربانة منها»، و«نحب تاني ليه»، وتعاونا في رمضان 2021 من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير».

مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» ويشارك في البطولة بجانب ياسمين عبد العزيز زوجها الفنان أحمد العوضي، سهير المرشدي، ماجد المصري، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبد العزيز، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى.