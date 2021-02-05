إيمان السيد عن تركها مهنة المحاماة: «أنا مش وش أقسام وسجون»

كشفت الفنانة إيمان السيد، عن أسباب عدم استكمالها ممارسة مهنة المحاماة، قائلة: «لقيت نفسي هتردد على الأقسام كتير وأنا مش وش أقسام، وياما جوه الدولاب مظاليم وكل حاجة، بس برده هحتك بمجرمين، أنا ياختي مش وش أقسام وسجون، فلقيت أفضل أعافر في الحاجة اللي بحبها وهي التمثيل».

وسألت الإعلامية ياسمين عز، الفنانة إيمان السيد خلال استضافة الأخيرة ببرنامج «ليلة الخميس»، المذاع على «MBC مصر»، ماذا ستفعل إذا كانت محامية واشتكى منها شخص بسبب أن زوجته تتهمه بالجلوس على القهوة 24 ساعة، فردت عليها قائلة: «هي دي تهمة أصلا ؟.. يا سعدها يا هناها، دة بيقولوا جنازة بتار ولا قعدة الراجل في الدار، هقنعها أن ده في مصلتها وطلباته هتبقى كتير».

وتابعت الفنانة الكوميدية: «الناس لما قعدوا مع بعض في الحجر حصلت مشاكل، يعني أنا ساكنة في مكان هادي جدا، بس الناس اللي عمري ما كنت بسمع صوتهم كنت بسمع زعيق كتير في كل البيوت ساعة الحجر، كتر القعدة في وش بعض بيعمل مشاكل»

وعن تشبيهها بالفنانة زينات صدقي، قالت الفنانة إيمان السيد: «من بداية ما ظهرت كانوا بيشبهوني بالفنانة زينات صديقي، دي حاجة تشرفني، ولو قدرت أن الناس تحبني ربع الحب اللي عندها فتعتبر حاجة عظيمة، وأحب يبقى عندي لوني واعتقد الحمد لله عملت كده».

واستعرضت الفنانة إيمان السيد بعض إفيهات الفنانة الكوميدية الراحلة زينات صدقي الشهيرة مثل «ياختي شبابه حلو ياختي جماله حلو»، و«إنسان الغاب طويل الناب»، متابعة: «كل حاجتها معلمة مع الناس لحد دلوقتي رغم السنين».

وأوضحت أنها رسبت في معهد الفنون المسرحية مرتين، راوية موقفا كوميديا: «كنت في السنة اللي اتخرجت فيها أخدت ممثلة أولى على مستوى الجامعة وعلى مسرح الجمهورية في جامعة عين شمس، ولما مثلت المشهد التراجيدي حد طلب قهوة فافتكرتهم بيكلموني فقطعت المشهد وابتديت أرد عليهم فاكتشفت أن ده غلط، بس المرة التانية أنا اللي طلبت القهوة».