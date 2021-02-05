إيمان السيد عن مواصفات فارس أحلامها: «مقدرش أتجوز واحد نكدي»

كشف الفنانة إيمان السيد عن سبب عدم زواجها، قائلة إن الزواج لم يكن هدفها في الحياة، «معنديش مشكلة في الوقت، وقت ما أحس نفسي نفسيا مؤهلة، وإن ده البني آدم اللي عاوزة أكمل حياتي معاه».

وعن مواصفات فارس أحلامها، قالت الفنانة إيمان السيد، خلال استضافتها ببرنامج «ليلة الخميس»، المذاع على «MBC مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، «مبقاش فيه مواصفات زي زمان محددة، كل ما الإنسان بيكبر الموصفات بتختلف، المهم يكون تفكيرنا قريب من بعض، ويكون إنسان في العموم كويس، الراحة النفسية أهم حاجة بردو، مقدرش أتجوز واحد نكدي أعوذ بالله، بس كل ما تبقى الحاجة تلقائية وطبيعية بتوصل للناس زي التمثيل».

وعن أسباب عدم استكمالها لمهنة المحاماة، قائلة: «لقيت نفسي هتردد على الأقسام كتير وأنا مش وش أقسام، وياما جوه الدولاب مظاليم وكل حاجة بس بردو بس هحتك بمجرمين ، أنا ياختي مش وش أقسام وسجون، فلقيت أفضل أعافر في الحاجة اللي بحبها وهي التمثيل».

وتابعت: «الناس لما قعدوا مع بعض في الحجر حصل مشاكل، يعني أنا ساكنة في مكان هادي جدا، بس الناس اللي عمري ما كنت بسمع صوتهم كنت بسمع زعيق كتير في كل البيوت ساعة الحجر، كتر القعدة في وش بعض بيعمل مشاكل».

وأوضحت إنها سقطت في معهد الفنون المسرحية مرتين، راوية موقفا كوميديا: «كنت في السنة اللي اتخرجت فيها أخدت ممثلة أولى على مستوى الجامعة وعلى مسرح الجمهورية في جامعة عين شمس، ولما مثلت المشهد التراجيدي حد طلب قهوة فافتكرتهم بيكلموني فقطعت المشهد وابتديت أرد عليهم فاكتشفت أن ده غلط، بس المرة التانية أنا اللي طلبت القهوة».