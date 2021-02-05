إيمان السيد تروي كواليس مشهد مع محمد أنور: «كان جوي تريبياني في نفسه»

كشفت الفنانة إيمان السيد عن كواليس أحد المشاهد الكوميدية التي جمعتها مع الفنان محمد أنور في مسلسل «إسعاف يونس»، الذي يعرض حاليا على منصة «WATCH IT»، قائلة: «ركبت تروسيكل مع أنور في التصوير، وجري بيا في أكتوبر كلها، والناس بقوا يعملوا باي باي علينا، كان جوي تربياني في نفسه أوي، وكنت بأكله طبق سلطة وهو بيلف بيا».

عن مواصفات فارس أحلامها، قالت الفنانة إيمان السيد، خلال استضافتها ببرنامج «ليلة الخميس»، المذاع على «MBC مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، «مبقاش فيه مواصفات زي زمان محددة، كل ما الإنسان بيكبر الموصفات بتختلف، المهم يكون تفكيرنا قريب من بعض، ويكون إنسان في العموم كويس، الراحة النفسية أهم حاجة بردو، مقدرش أتجوز واحد نكدي أعوذ بالله، بس كل ما تبقى الحاجة تلقائية وطبيعية بتوصل للناس زي التمثيل».

وعن أسباب عدم استكمالها لمهنة المحاماة، قائلة: «لقيت نفسي هتردد على الأقسام كتير وأنا مش وش أقسام، وياما جوه الدولاب مظاليم وكل حاجة بس بردو بس هحتك بمجرمين ، أنا ياختي مش وش أقسام وسجون، فلقيت أفضل أعافر في الحاجة اللي بحبها وهي التمثيل».

وتابعت: «الناس لما قعدوا مع بعض في الحجر حصل مشاكل، يعني أنا ساكنة في مكان هادي جدا، بس الناس اللي عمري ما كنت بسمع صوتهم كنت بسمع زعيق كتير في كل البيوت ساعة الحجر، كتر القعدة في وش بعض بيعمل مشاكل».

وأوضحت إنها سقطت في معهد الفنون المسرحية مرتين، راوية موقفا كوميديا: «كنت في السنة اللي اتخرجت فيها أخدت ممثلة أولى على مستوى الجامعة وعلى مسرح الجمهورية في جامعة عين شمس، ولما مثلت المشهد التراجيدي حد طلب قهوة فافتكرتهم بيكلموني فقطعت المشهد وابتديت أرد عليهم فاكتشفت أن ده غلط، بس المرة التانية أنا اللي طلبت القهوة».

وعن أسباب عدم استكمالها ممارسة مهنة المحاماة، قائلة: «لقيت نفسي هتردد على الأقسام كتير وأنا مش وش أقسام، وياما جوه الدولاب مظاليم وكل حاجة، بس برده هحتك بمجرمين، أنا ياختي مش وش أقسام وسجون، فلقيت أفضل أعافر في الحاجة اللي بحبها وهي التمثيل».

وسألت الإعلامية ياسمين عز، الفنانة إيمان السيد خلال استضافة الأخيرة ببرنامج «ليلة الخميس»، المذاع على «MBC مصر»، ماذا ستفعل إذا كانت محامية واشتكى منها شخص بسبب أن زوجته تتهمه بالجلوس على القهوة 24 ساعة، فردت عليها قائلة: «هي دي تهمة أصلا ؟.. يا سعدها يا هناها، دة بيقولوا جنازة بتار ولا قعدة الراجل في الدار، هقنعها أن ده في مصلتها وطلباته هتبقى كتير».

وتابعت الفنانة الكوميدية: «الناس لما قعدوا مع بعض في الحجر حصلت مشاكل، يعني أنا ساكنة في مكان هادي جدا، بس الناس اللي عمري ما كنت بسمع صوتهم كنت بسمع زعيق كتير في كل البيوت ساعة الحجر، كتر القعدة في وش بعض بيعمل مشاكل»