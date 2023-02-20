«الوثائقية» تعرض فيديو عن اختراق مواقع التواصل الاجتماعي للخصوصية وتعقب المستخدمين

بثّت قناة «الوثائقية»، فيديو وثائقيا عن اختراق مواقع التواصل الاجتماعي للخصوصية وتعقب المستخدمين.

وقال الفيديو: «لا أخلاقيات في حلقة إخضاء المستخدمين التي ترعاها الشركات ومنصات التواصل الاجتماعي، يرقِم الذكاء الاصطناعي السلوكيات والانفاعالات والأحاسيس بلمح البصر».

انتهاك الخصوصية

وأوضح أحمد إبراهيم، صانع محتوى، أن منصات التواصل الاجتماعي تستخدم الداتا الخاصة بالمستخدم وأحيانا ينتهك خصوصيتك، «بيسمعك من خلال المايك، وكذلك الكاميرا بتصورك، وبعض الشركات بتخليك تقفل كاميرا اللاب توب بزرار أو المايك كذلك بزرار عشان يمنع اختراق خصوصيتك».

وأشار الدكتور محمد أبو السعود، المتخصص في التسويق الرقمي، إلى أن هناك خوارزيمات تتبع حركات بحثك في كل التطبيقات الموجودة على هاتفك، «لو وقفت فترة طويلة على صورة معينة على إنستجرام، وكان الصورة دي فيها منتج معين فبيجيلك تاني بعد كدا».

وأوضح التقرير أن الخوارزميات صيغ وقواعد حاسوبية متسلسلة تبنى عليها عمليات البرمجة، وتفهم الخوارزميات حاجة ضحاياها».

جمع البيانات

وتابع أن هناك تطبيق مثلا يحرك صور الموتى وينطقهم كما الأحياء، وعلق على هذا التطبيق حسن حامد، خبير التسويق الرقمي، بأن هذه التطبيقات، ليست لتحريك الصور وإنما جزء من التطبيقات الخاصة بجمع البيانات لا أكثر.