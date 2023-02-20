كيف تخترق مواقع التواصل الخصوصية وتتعقب مستخدميها؟.. القناة الوثائقية تجيب

نشرت القناة «الوثائقية» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو وثائقي قصير بعنوان «خبراء يوضحون كيف تخترق مواقع التواصل الاجتماعي الخصوصية وتتعقب المستخدمين.. والدول التي تحتل مراكز متقدمة في استخدام هذه المواقع».

المايك بيسمعك والكاميرا بتصورك

وقال أحمد إبراهيم، أحد صناع المحتوى: «بيستخدم الداتا بتاعتك وبينتهك خصوصيتك، المايك بيسمعك والكاميرا بتصورك، الاهتمام بتاع المستخدم نفسه تارجيت بالنسبة للمواقع دي والهدف هو أنه يأخد الانتباه بتاعك، وكل برنامج بيطلع بيكون أخطر من اللي قبله من ناحية الإدمان السلوكي».

«أبو السعود»: المواقع دي عاوزانا طول الوقت نتفاعل على المنصة

وقال الدكتور محمد أبوالسعود، متخصص في التسويق الرقمي: «في خوارزميات بتتبع حركات البحث بكل التطبيقات الموجودة في التليفون، ولو وقفت على صورة بشكل طويل شوية على إنستجرام، والصورة دي فيها منتج معين هنا بيجيبك وبيعرف إنك واقف على المنتج ده»، «المواقع دي عاوزانا طول الوقت نتفاعل على المنصة، يعني نشوف حاجة ندوس لايك أو نعمل تفاعل، المواقع دي عاوزانا طول الوقت نتفاعل على المنصة».

التطبيقات الخاصة بجمع البيانات

وقال حسن حامد، خبير التسويق الرقمي: «التطبيقات دي معمولة كجزء من التطبيقات الخاصة بجمع البيانات وليس أكتر، لأنه غالبا بيآخدو موافقتك على إستخدام الصور اللي أنت مطلعها دي في تدريب نماذج ذكاء اصطناعي لا تدري ماذا تقوم به، وأنت بتوافق».