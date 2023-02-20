ما هي دلالة هوس استخدام الفلاتر على السوشيال ميديا؟.. «الوثائقية» تجيب

نشرت القناة «الوثائقية» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو وثائقي قصير بعنوان: «خبراء: الهوس باستخدام الفلاتر على السوشيال ميديا يعكس حالة من عدم الرضا عن النفس وخاصة عند المراهقين».

«أبو السعود»: لازم الصورة تطلع بفلتر علشان تجيب تفاعل

وقال الدكتور محمد أبوالسعود، المتخصص في التسويق الرقمي: «لازم الصورة تطلع بفلتر علشان تجيب تفاعل أعلى معاها، وبالتالي يحصل رضا داخلي إن الناس فعلا معجبة بصورنا، وفي حاجة اسمها سناب شات وتلاقي الناس عاوزة شكلها زي الفلتر وعاوزين يعملوا عمليات تجميل على وشهم زي الفلتر، وده مخلي الموضوع خطير لأنه الناس بتغير شكلها الطبيعي لفلاتر خصوصا المراهقين».

«الشقنقيري»: «الناس بتعمل فلترات وتغير في الأشكال»

وقالت الدكتورة سارة الشقنقيري الاستشارية النفسية: «الناس بتعمل فلترات وتغير في الأشكال حتى لو مغيروش بيختاروا أحلى صورة وأحلى وضع وبالتالي المتلقيين بيكون عندهم تفكير أنا المفروض شكلي يبقى عامل إزاي والمفروض أرضى عن نفسي لما أبقى عاملة إزاي».

وقال حسن حامد، خبير التسويق: «سن المراهقة ده أخطر سن بيكون أنت مش راضي فيه عن شكلك ولا عن نفسك في المرحلة بين 13 سنة لـ18 سنة، والسن ده بتكون السوشيال ميديا ليهم ملاذ، انتشار سناب شات والاسناب بين السن ده بيعتبر بنسبة كبيرة».