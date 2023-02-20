كيف ومتى بدأ شغف البشرية بوسائل الاتصالات؟.. خبراء يجيبون لقناة الوثائقية

نشرت القناة «الوثائقية» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو وثائقي قصير بعنوان «كيف ومتى بدأ شغف البشرية بوسائل الاتصالات؟ وما هي مراحل تطورها حتى وصلنا إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإدمان البعض لها؟.. الخبراء يجيبون».

منصات التواصل الاجتماعي أصبحت تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

وقال أحمد البرماوي، الصحفي المتخصص في الاتصالات: «إنت مبتدفعش اشتراك لفيس بوك أو إنستجرام أو يوتيوب.. ليه هو هيعملك كل الخصائص اللي بيديهالك دي ببلاش؟، كل منصات التواصل الاجتماعي أصبحت تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبقت تفسر وتحلل كل الاهتمامات اللحظية».

سلوك المستخدم واهتماماته وتوجهاته لدى فيس بوك

فيما قال محمد أبو السعود، المتخصص في التسويق الرقمي: «طالما بيتقدملك خدمة أو منتج مجاني تأكد إنك أنت السلعة»، فيما قال حسن حامد، خبير التسويق الرقمي: «فيس بوك يمتلك معلومات عن مواطني أي دولة بالعالم أكتر بكتير جدا مما يمتلكه أي جهاز داخل هذه الدولة نفسها وده ليه حتمية واحدة إننا مش هنوصل لمكان كويس بعد 10 سنين أو 15 سنة، «الذكاء الاصطناعي ده بيحدد نوع المحتوى للمستخدم، وسلوك المستخدم واهتماماته وتوجهاته الخاصة بالاستهلاك وعلاقة الشخص بمن حوله».