هنادي مهنا: أجسد دور فتاة طموحة في مسلسل «كشف مستعجل»

تواصل الفنانة هنادي مهنا تصوير مشاهدها بمسلسل «كشف مستعجل» الذي تشارك ‏في بطولته مع مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، و إلهام وجدي، بالإضافة للفنانين ‏محمد لطفي ومحمد علي رزق، وبمشاركة ميمي جمال وأشرف عبدالغفور، ويعرض ‏المسلسل عبر منصة ‏‎ WATCH IT ‎حصريا، ضمن موسم دراما رمضان 2023.‏

تقدم هنادي مهنا شخصية ممثلة مغمورة تدعى «عاليا»، ضمن أحداث المسلسل، وتقول هنادي في بيان صحفي: أقدم ‏شخصية عاليا، والتي تحمل عدة مفاجأت للجمهور، من خلال تحولات الشخصية ‏بتسلسل أحداث المسلسل.‏

تفاصيل شخصية هنادي مهنا في مسلسل كشف مستعجل

أوضحت هنادي مهنا أن الشخصية التي تلعبها لفتاة ‏طموحة جدا، تحاول جمع المال طول الوقت من أجل تحقيق حلمها في أن تصبح ‏مطربة مشهورة.‏

تحدثت هنادي مهنا قائلة: «تعاونت من قبل مع المنتج كريم أبو ذكري في مسلسل ‏‏مكتوب عليا، وحقق نجاحا كبيرا، وسعيدة بالتجربة الثانية مع شركة ‏k media‏، ‏لأنها بالفعل توفر كافة عوامل النجاح لفريق العمل»، وتضيف: «المسلسل مليئ ‏بالكوميديا الراقية، و يحتوي على أحداث شيقة وجاذبة في تسلسل درامي محبوك ‏نسجه المؤلف إيهاب بليبل بحرفية شديدة، والمخرج شادي الرملي يجعل أجواء ‏التصوير سهلة وبسيطة جدا على الجميع».‏

تتمنى هنادي مهنا أن يحقق المسلسل نجاح كبير ضمن موسم دراما رمضان ‏‏2023، وتقول: «الكوميديا التي يقدمها مسلسل كشف مستعجل مختلفة تماما عن ‏الكوميديا التي عهدناها من قبل في الكثير من المسلسلات»، وتضيف: «فريق العمل ‏بالكامل لديهم رغبة في تحقيق نجاح جماهيري، ونسعى لإسعاد الجمهور».‏

تدور أحداث مسلسل «كشف مستعجل» في غطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.‏

الجدير بالذكر، أن المسلسل بطولة، ‏مصطفي ‏خاطر، ومحمد عبدالرحمن، والبطولة النسائي لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان ‏القدير ‏أشرف عبدالغفور، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏‏k ‎media‏ كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، ‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏