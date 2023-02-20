هنادي مهنا: أجسد دور فتاة طموحة في مسلسل «كشف مستعجل»
كتب:
بسمة شطا
09:01 م | الإثنين 20 فبراير 2023
هنادى مهنا
تواصل الفنانة هنادي مهنا تصوير مشاهدها بمسلسل «كشف مستعجل» الذي تشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، و إلهام وجدي، بالإضافة للفنانين محمد لطفي ومحمد علي رزق، وبمشاركة ميمي جمال وأشرف عبدالغفور، ويعرض المسلسل عبر منصة WATCH IT حصريا، ضمن موسم دراما رمضان 2023.
تقدم هنادي مهنا شخصية ممثلة مغمورة تدعى «عاليا»، ضمن أحداث المسلسل، وتقول هنادي في بيان صحفي: أقدم شخصية عاليا، والتي تحمل عدة مفاجأت للجمهور، من خلال تحولات الشخصية بتسلسل أحداث المسلسل.
تفاصيل شخصية هنادي مهنا في مسلسل كشف مستعجل
أوضحت هنادي مهنا أن الشخصية التي تلعبها لفتاة طموحة جدا، تحاول جمع المال طول الوقت من أجل تحقيق حلمها في أن تصبح مطربة مشهورة.
تحدثت هنادي مهنا قائلة: «تعاونت من قبل مع المنتج كريم أبو ذكري في مسلسل مكتوب عليا، وحقق نجاحا كبيرا، وسعيدة بالتجربة الثانية مع شركة k media، لأنها بالفعل توفر كافة عوامل النجاح لفريق العمل»، وتضيف: «المسلسل مليئ بالكوميديا الراقية، و يحتوي على أحداث شيقة وجاذبة في تسلسل درامي محبوك نسجه المؤلف إيهاب بليبل بحرفية شديدة، والمخرج شادي الرملي يجعل أجواء التصوير سهلة وبسيطة جدا على الجميع».
تتمنى هنادي مهنا أن يحقق المسلسل نجاح كبير ضمن موسم دراما رمضان 2023، وتقول: «الكوميديا التي يقدمها مسلسل كشف مستعجل مختلفة تماما عن الكوميديا التي عهدناها من قبل في الكثير من المسلسلات»، وتضيف: «فريق العمل بالكامل لديهم رغبة في تحقيق نجاح جماهيري، ونسعى لإسعاد الجمهور».
تدور أحداث مسلسل «كشف مستعجل» في غطار لايت كوميدي، وسط حالة غموض حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف كوميدية إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.
الجدير بالذكر، أن المسلسل بطولة، مصطفي خاطر، ومحمد عبدالرحمن، والبطولة النسائي لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في البطولة، محمد لطفي، ومحمد علي رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير أشرف عبدالغفور، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج k media كريم أبو ذكري في خامس تعاون له مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وأول تعاون مباشر مع منصة watch it.