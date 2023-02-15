الفنان محمد عبدالرحمن ينشر صورة من كواليس مسلسل «كشف مستعجل»

نشر النجم محمد عبدالرحمن على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة من مسلسل «كشف مستعجل»، حيث تجمعه الصورة بالنجم مصطفى خاطر، وذلك استعدادًا لإطلاقه خلال شهر رمضان 2023.

مسلسل «كشف مستعجل»

ومسلسل كشف مستعجل هو عمل درامي يقدم الجريمة في إطار كوميدي، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ومن المقرر إطلاقه على منصة Watch It، ويُشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

محمد عبدالرحمن في فيلم «البطة الصفرا»

كما انتهى النجم محمد عبدالرحمن من تصوير فيلمه «البطة الصفرا» المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

أبطال فيلم «البطة الصفرا»

وبجانب محمد عبدالرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

وكان قد شارك النجم محمد عبدالرحمن في موسم الرياض بمسرحيتي «سيدتي الجميلة» و«فرصة سعيدة»، وحصد معهما ردود أفعال إيجابية على المستوى النقدي والجماهيري.