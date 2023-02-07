كواليس تصوير مسلسل «كشف مستعجل» لمصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن (صور)

بدأ الثنائي مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد «كشف مستعجل» المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه حصريا على منصة watch it الرقمية في شهر رمضان المقبل 2023.

أبطال مسلسل «كشف مستعجل»

مسلسل «كشف مستعجل» بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا وهنادى مهنى وليلى عز العرب ومحمد لطفى وإلهام وجدى وإيمي طلعت ذكريا، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادى الرملي، وإنتاج watch it.

تفاصيل شخصيتي مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن

ويظهر بطلا العمل مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن بشخصيتي أطباء نفسيين تمر حياتهما بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية، فيما تجسد هنادي مهني خلال الأحداث شخصية شقيقة محمد عبد الرحمن وتعمل ممثلة.

وكان محمد عبد الرحمن، قد انتهى أمس من تصوير فيلمه الجديد البطة الصفراء، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المُقبلة في دور العرض.

ويشارك في بطولة فيلم «البطة الصفرا» غادة عادل، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وأحمد طلعت، ويشارك صلاح عبدالله وسامي مغاوري وعمرو رمزي كضيوف شرف، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومن إنتاج رامي السكري، وإخراج عصام نصار.