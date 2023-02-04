بدء تصوير مسلسل «كشف مستعجل» تمهيدا لعرضه على watch it في رمضان 2023

يبدأ المنتج كريم أبوذكري، تصوير مسلسل «كشف مستعجل»، الذي تشارك به شركة «k medid» خلال موسم دراما رمضان 2023، يوم الاثنين المقبل، ويعرض حصريا على منصة watch it، وهو مكون من 15 حلقة، وتشارك في بطولته نخبة من النجوم.

مسلسل «كشف مستعجل» يدور في إطار لايت كوميدي، وينتمي لنوعية دراما البطولة الجماعية، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب، أبرزهم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن «توتا»، وهنادي مهنا، وإلهام وجدي، في ثاني تعاون لهما مع كريم أبوذكري، إذ شاركت هنادي في بطولة مسلسل «مكتوب عليا» رمضان الماضي، فيما شاركت إلهام وجدي في بطولة مسلسل «إيجار قديم» الذي عرض نهاية عام 2022.

تفاصيل مسلسل «كشف مستعجل»

وتشارك نخبة من الجيل القديم وعلى رأسهم الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير أشرف عبد الغفور، والفنانة ليلى عز العرب، إضافة إلى الفنان محمد لطفي، والفنان محمد علي رزق.

ويقدم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن «توتا» شخصيات جديدة تماما خلال أحداث المسلسل، ويقدمان دوري طبيبين نفسيين يمران بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية، فيما تجسد هنادي مهنا خلال الأحداث شخصية شقيقة محمد عبد الرحمن، وتعمل ممثلة وتمر بالعديد من المشكلات.

«كشف مستعجل» تأليف إيهاب بليبل، في ثاني تعاون له مع المنتج كريم أبوذكري، بعد نجاح مسلسل «إيجار قديم»، ومن إخراج شادي الرملي.

«كشف مستعجل» التعاون الخامس ببين المنتج كريم أبوذكري و«المتحدة» للخدمات الإعلامية

مسلسل «كشف مستعجل» يعد خامس تعاون بين المنتج كريم أبوذكري، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد نجاح تجاربه السابقة مع الشركة المتحدة في مسلسلات «الوصية»، «مكتوب عليا» خلال موسم رمضان في سنوات متفرقة، ومسلسلي «إيجار قديم» و«حلوة الدنيا سكر» خارج موسم رمضان.