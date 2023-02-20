فيديو يوثق لحظة اهتزاز المباني في هاتاي التركية بعد زلزال جديد

ضرب زلزال ولاية هاتاي التركية، منذ قليل، وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، وأعقبه هزات ارتدادية وصلت إلى 16 هزة ارتدادية، ما تسبب في هلع السكان في أثناء ضرب الزلزال، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

أظهر فيديو لحظة هلع السكان وخروجهم إلى الشوارع في أثناء وقوع الزلزال، وأظهر اهتزاز أعمدة الإنارة واهتزاز السيارة بشكل كبير.

فيديو يوثق لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي بقوة 6.4 في تركيا#زلزال_سوريا_تركيا #هزة_أرضية pic.twitter.com/7jq4B49jZX — Hasan Khalife (@HKhalifhe) February 20, 2023

الزلزال يشعر بها العديد من الدول العربية

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنّ الزلزال شعر به العديد من الدول العربية مثل سكان لبنان ومحافظات عديدة في سوريا وفلسطين والقاهرة.