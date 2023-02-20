رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

فيديو يوثق لحظة اهتزاز المباني في هاتاي التركية بعد زلزال جديد

كتب:

أحمد عادل موسى
08:49 م | الإثنين 20 فبراير 2023
أسرة أثناء وقوع الزلزال الجديد في أنطاكيا بمقاطعة هاتاي التركي

أسرة أثناء وقوع الزلزال الجديد في أنطاكيا بمقاطعة هاتاي التركي

ضرب زلزال ولاية هاتاي التركية، منذ قليل، وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، وأعقبه هزات ارتدادية وصلت إلى 16 هزة ارتدادية، ما تسبب في هلع السكان في أثناء ضرب الزلزال، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

أظهر فيديو لحظة هلع السكان وخروجهم إلى الشوارع في أثناء وقوع الزلزال، وأظهر اهتزاز أعمدة الإنارة واهتزاز السيارة بشكل كبير.

الزلزال يشعر بها العديد من الدول العربية

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنّ الزلزال شعر به  العديد من الدول العربية مثل سكان لبنان ومحافظات عديدة في سوريا وفلسطين والقاهرة. 

 

 

اقرأ المزيد:

زلزال تركيا وسوريا.. ما أضعف الإنسان

عاجل.. إنقاذ أكثر من 114 ألف شخص من تحت أنقاض زلزال تركيا

تسجيل 8 هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد في هاتاي التركية

3 هزات ارتدادية تضرب وسط تركيا تفصلها دقائق معدودة
بقلم أحمد عادل موسى