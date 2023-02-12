3 هزات ارتدادية تضرب وسط تركيا تفصلها دقائق معدودة

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، حدوث 3 هزات ارتدادية ضربت وسط تركيا بقوة 3.5، و3.3، و3.7 درجة على مقياس ريختر، موضحًا عبر موقعه الإلكتروني، أن الهزات الـ3 وقعت على عمق 2 كيلومتر، تفصلهم دقائق معدودة.

من جانبها، وصلت قافلة مساعدات لبنانية مكونة من 6 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية والألبسة إلى معبر «العريضة» الحدودي بطرطوس على ساحل البحر يالمتوسط، وقتلت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، إن القافلة ستتوجه إلى مدينتي «اللاذقية» و«جبلة».

وفي وقت لاحق من اليوم الأحد، وصلت 3 شاحنات عبر معبر جديدة يابوس الحدودي في منطقة قدسيا بمحافظة ريف دمشق، محملة بمساعدات إغاثية إيطالية كانت وصلت أمس السبت إلى مطار بيروت الدولي.

بدورها، أنقذت السلطات، رضيعة حضنتها شقيقتها وضحت بنفسها لتحميها من زلزال سوريا في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين بمحافظة حلب.