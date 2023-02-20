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تسجيل 8 هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد في هاتاي التركية

كتب:

أحمد عادل موسى
07:56 م | الإثنين 20 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

ذكر مركز أبحاث الزلازل في جامعة البوسفور التركية، أنه تم تسجيل 8 هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد في هاتاي، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

زلزالان في هاتاي وسمنداج

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أن زلزالان في هاتاي الأول بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر في منطقة ديفني، والثاني بقوة 5.8 في سمنداج.

وطالبت إدارة الكوارث، المواطنين في منطقة هاتاي؛ بالابتعاد عن المباني المتضررة واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

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بقلم أحمد عادل موسى