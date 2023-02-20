تخفيضات على أسعار البيض واللحوم بمنفذ الإصلاح الزراعي في الشرقية

يسعى المواطنون لتتبع المنافذ المتوفرة في المحافظات التي تعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالمحلات التجارية والهايبرات، لذا تستعرض بوابة «الوطن» أسعار البيض واللحوم داخل منفذ بيع الإصلاح الزراعي بمحافظة الشرقية، إذ تشهد أسعار البيض واللحوم داخل المنفذ تخفيضات مقارنة بمثيلاتها في المحلات الأخرى.

أكد محمد نصر أمين مخازن جمعية الإصلاح الزراعي بمدينة الزقازيق بالشرقية في لـ«الوطن» أن أسعار البيض واللحوم المجمدة وبعض السلع الغذائية الأخرى تشهد تخفيضات مقارنة بالأسعار في المحال التجارية.

أسعار اللحوم والمنتجات الغذائية داخل منفذ بيع الإصلاح الزراعي

سعر كيلو كبدة مجمدة ألماني 100 جنيه.

سعر كيلو لحم قطع برازيلي وموزة 175 جنيها.

سعر كيلو لحم مفروم برازيلي 170 جنيها.

سعر عبوة زيت قلية زنة لتر 63 جنيها.

سعر زيت عباد صافي عبوة زنة 800 ملي 63 جنيها.

سعر كيلو السكر 21 جنيها.

سعر عبوة شاي العروسة زنة ربع كيلو 40 جنيها.

تراوح سعر عبوة بن فاتح وغامق محوج وسادة 125 جراما من 20 جنيها حتى 27 جنيها.

سعر عبوة عسل نحل زنة كيلو 45 جنيها.

سعر عبوة نسكافيه 12 ظرفا 37 جنيه.

سعر نسكافيه نوع آخر «قمح» 19 جنيها 12 ظرفا.

عبوة زيت زيتون زنة لتر 100 جنيه

أسعار طبق البيض في منفذ الإصلاح الزراعي

سعر طبق بيض أبيض 116 جنيها.

سعر طبق بيض أحمر 118 جنيها.

سعر طبق بيض بلدي 125 جنيها.

طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأشار محمد نصر أمين مخازن بالاصلاح الزراعي إلى أن الإصلاح الزراعي يطرح سلعا غذائية كالبروتين، البيض، الزيت وعددا من الأصناف الغذائية الاخرى بأسعار مخفضة، من باب التخفيف عن كاهل المواطن في محاولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.