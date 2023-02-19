«الحياة الآن».. مباشر: تكية الحسينية في الشرقية تخدم قرية و32 تابعا

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع علي قناة الحياة التكية الموجودة في مركز الحسينية، وهي إحدى مشروعات حياة كريمة الإجتماعية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تفاصيل التكية

وقالت أمنية عقاب متطوعة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالحسينية في محافظة الشرقية: «ننفذ فاعلية التكية وهي مطبخ مؤسسة حياة كريمة الخيرية، والمسؤول عن تنفيذه حياة كريمة بالاشتراك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية، ونخدم قرية الظواهرية و32 تابعا من قرية منشية بشارة».

خدمات التكية

وأضافت: «نقدم كل يوم بداية من 1 فبراير حوالي 500 وجبة تقدم لـ500 مواطن من الأكثر احتياجا، كما نقدم وجبات عشاء حياة كريمة مثل الفول والعدس والأرز والبطاطس والأرز والكوسة، ونكون سعداء أننا نخدم أهالينا الكرام، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنسقي مؤسسة حياة كريمة لأنهم أتاحوا الفرصة لنا لتلبية احتياجاتهم».