«مياه الشرقية» تعلن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء حتى الخميس المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أماكن وُجود السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والأحياء الواقعة بنطاق عملها بدءا من اليوم حتى الخميس المقبل الموافق 24 من شهر فبراير الجاري 2023 وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا.

مواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والقطاعات

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية بهجات يومي الأحد والإثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز منيا القمح بقرية شلشلمون يومي الأحد والإثنين، وتتواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز ديرب نجم بقرية صفط زريق يوم الثلاثاء، وتتواجد بقرية كفر الجنيدي يومي الأربعاء والخميس ، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية الأخيوة من يوم السبت إلى الخميس عدا يوم الأحد.

تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب علىهم الحضور لمراكز خدمة العملاء

وأوضحت أن السيارات المتنقلة لخدمة العملاء تقدم خدمات الشركة المختلفة مثل التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى.